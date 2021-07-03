بليحق: هناك أطراف تريد إفشال الانتخابات في ليبيا كما فعلت في 2014

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أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، على وجود أطراف تحاول إفشال إجراء الانتخابات مثلما أفشلت العملية السياسية في عام 2014 عندما انتخب مجلس النواب.

وقال بليحق، في لقاء تلفزيوني الجمعة، إن هذه الأطراف تعبث بالعملية السياسية في ليبيا ولا تريد أمن واستقرار البلاد.

وأكد بليحق، على أن الحل في ليبيا يكمن في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مباشرة من قبل الشعب الليبي.

وأضاف بليحق، إن فشل ملتقى الحوار السياسي في الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، كان نتيجة متوقعة لوجود أطراف ممثلة في الملتقى لا تريد إجراء الانتخابات.

وقال، إن تلك الأطراف، تريد التنصل من الاتفاق على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر عبر تمرير الاستفتاء على الدستور.

وأكد بليحق، أن الحل في ليبيا يكمن في إجراء الانتخابات وأن يكون هناك رئيس للبلاد لقيادة الدولة، وهو ما يطلبه الشعب الليبي.

وأضاف بليحق، أن المشكلة في ليبيا لا تكمن في القاعدة الدستورية، وإنما تكمن في الأطراف التي تريد إجراء الانتخابات.