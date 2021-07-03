المنقوش: نعمل على تقنين عدد السفارات بالخارج

3 يوليو، 2021 6:41 م
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ليبيا- وزيرة الخارجة نجلاء المنقوش

أخبار ليبيا24

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على أن الوزارة تعمل بدعم من رئاسة الوزراء على تقنين عدد الكوادر الوظيفية بالسفارات الليبية بالخارج.

ولفتت الوزيرة، في استضافة مباشرة للحكومة على فيسبوك عبر منصة حكومتنا، إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة تسملت تركة كبيرة جدًا بسبب الانقسام الذي كان حاصلًا في ليبيا بين حكومتين.

وقالت المنقوش إن كل حكومة من الحكومتين (الوفاق- والليبية المؤقتة) كانت ترسل في من يمثلها دبلوماسيًا في الخارج مما خلّف مشاكل كبيرة، من حيث إن بعض القرارات غير قانونية وغير سليمة، إضافة إلى وجود ازدواجية في العمل ومحسوبية للعمل بالخارج.

وأكدت الوزيرة، أن السياسة العامة للوزارة هو تقنين عدد السفارات، وأن تكون المعايير سليمة لمن يمثلون البلاد بالخارج.

وقالت المنقوش، إن هذا العمل يحتاج إلى وقت كبير.

 

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3 يوليو، 2021 6:41 م
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