المشري: ما حدث في جنيف كان أمر متوقع المشري: يتمسك بالاستفتاء على الدستور لإطالة أمد الأزمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري إن ما حدث في جنيف من فشل في الوصول لتوافقات حول القاعدة الدستورية التي ستتم عليها الانتخابات القادمة، كان أمر متوقع.

وذكر في مداخلة له مع “تغطية خاصة” على قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل مجلس النواب – “كنا نتوقع أن هناك طرف سيعرقل الوصول إلى توافق مقبول ومعقول ”.

وأوضح أنهم في مجلس الدولة موقفهم مبني على أساس واضح وهو الذهاب للاستفتاء على الدستور، قائلاً “لن نجد أي مبرر منطقي أو قانوني أو عقلاني يدعوا لتجاوز الاستفتاء على الدستور”.

وتابع “كل ما وجدناه هو اجتهادات من بعض الأفراد يقولون هذا المشروع مرفوض من الناس، رغم أنه لم يتح لمشروع الدستور الفرصة للعرض أصلا حتى يُرفض أو يُقبل”.

واستطرد “لكن الحقيقة التي لا يستطيع أن يقولها الكثيرون أن هذا المشروع مرفوض من مجرم الحرب حفتر لأنه ينص في تولي رئاسة الدولة على أن العسكري لابد أن يتخلى قبل الترشح بسنة عن وضعه العسكري وأن مزدوج الجنسية لا يتولى المناصب القيادية وهذا الأمر ليس بدعة إنما هو الموجود في كل دساتير العالم تقريباً وهناك أمور متشددة أكثر من ذلك”.

ورأى أنهم مصرون على احترام إرادة الشعب الذي انتخب هيئة تأسيسية لكتابة الدستور، وأن خارطة الطريق نصت على أن المسار الدستوري هو مسار لمجلسي النواب والدولة، وإذا لم يحدث توافق بينهما يتم اللجوء إلى الـ75، مكملاً: “المجلسان توافقا باتفاق واضح وقعت عليه الأمم المتحدة في 20 يناير 2021م ومن وقتها حتى الآن أي نتحدث عن 6 أشهر تأخير لماذا؟ لم نجد أي مبرر”.

ووصف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها تتلكأ وأن المفوضية العليا للانتخابات دخلت في مواضيع سياسية وأصبحت تتلكأ وأنها ماطلت في موضوع الاستفتاء.