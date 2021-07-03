الصور يجتمع مع محامي عام دائرة محكمة استئناف مصراتة وسرت وبني وليد

مناقشة آلية توافر المعايير الدنيا لمعاملة النزلاء في بعض مؤسسات الإصلاح

3 يوليو، 2021 10:08 م
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النائب العام
النائب العام

أخبار ليبيا 24

عقد النائب العام الصديق الصور مع محامي عام دائرة محكمة استئناف مصراتة ، ووكلاء النيابة العامة بدائرة مكتب المحامى العام، ورؤساء ووكلاء النيابة العامة بدائرة اختصاص النيابات الابتدائية، سرت، وبني وليد وغرب وشرق مصراتة.

واستعرض الأعضاء خلال حديثهم مع النائب العام كل المشاكل التي تعيق عمل النيابة العامة وأهمها، تدني مستوى الالتزام بتنفيذ قرارات وأوامر وتعليمات النيابة العامة لافتقاد الجهات الضبطية للامكانيات المادية التي تمكنها من العمل، وافتقار الكادر البشري المعني بأعمال الاستدلال للتدريب والتأهيل .

بالإضافة إلى عدم توافر المعايير الدنيا لمعاملة النزلاء في بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وقيام الاشكالات الإدارية التي تعتري أعمال الملاحقة عند مغادرة الجناة للبلاد.

وعرج الأعضاء على نقص الإمكانيات اللازمة للرفع من مستوى عمل النيابة العامة مع غياب البرامج والخطط التدريبية التي ترفع من مستوى المعرفة لديهم .

3 يوليو، 2021 10:08 م
11

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