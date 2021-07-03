الزناتي يفتتح المؤتمر الوطني الأول حول تحسين الخدمات الصحية

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افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، فعاليات المؤتمر الوطني لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في دورته الأولى بمجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة، أكد الزناتي حرصه على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتحقيق هذا الهدف مثنيا على الجهود المبذولة من قِبل القائمين على المؤتمر مؤكدا في الوقت نفسه الى أن تواجدهم في مدينة بنغازي دليل على مساعيهم وتعاونهم الجاد في تحسين الخدمات الصحية في كافة ربوع البلاد

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات الصحية في ليبيا، ودور الخبراء الصحيين ورؤساء الأقسام العلمية بالجامعات الليبية في الرفع من مستوى هذه الخدمات.