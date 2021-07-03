“الرئاسي” يكشف كواليس مشاركة المنفي في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

المنفي يتفقد وحدات قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة في المناورة "قادر 2021"

3 يوليو، 2021 9:17 م
20
محمد المنفي
محمد المنفي

أخبار ليبيا 24 – خبر

شارك رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

 

وتابع المنفي، العرض الجوي للطائرات الحربية المصرية، الذي نظم بالمناسبة، وتفقد مع  الرئيس السيسي، وضيوف مصر، وحدات قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة في المناورة قادر 2021.

وهنأ الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي” الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة، متمنياً لمصر الشقيقة مزيداً من التقدم والتطور.

3 يوليو، 2021 9:17 م
20

مقالات ذات صلة

محمد مرغم

مرغم: يجب إجراء الانتخابات في المناطق غير الخاضعة ‏لسيطرة “حفتر” فقط

3 يوليو، 2021 11:32 م
عبدالحميد الدبيبة

في إشارة لحفتر.. الدبيبة: لن أقبل بالخضوع لأي جهة داخلية مدعومة من الخارج

3 يوليو، 2021 11:26 م
فتحي باشاغا

باشاغا: جلسات ملتقى الحوار انحرفت عن مسارها

3 يوليو، 2021 11:13 م
المشري - حفتر

المشري: ما حدث في جنيف كان أمر متوقع

3 يوليو، 2021 10:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى