الدبيبة يدعوا إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق على أجراء الانتخابات  

3 يوليو، 2021 11:37 ص
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عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا 24

دعا عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الجميع بما فيهم البعثة الأممية، إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة واحدة لإجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بعد فشل اجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وقال الدبيبة، في تغريدة له على تويتر، “‏نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”.

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا قد أعلن انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

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3 يوليو، 2021 11:37 ص
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