التويجر : البعثة الأممية شريك أساسي في فشل جولة الحوار بجنيف

التويجر : البعثة هي من رسمت هذا المسار وهي على علم بفشل الحوار

3 يوليو، 2021 8:19 م
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رمضان التويجر
رمضان التويجر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مقرر عام هيئة صياغة الدستور رمضان التويجر إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شريك أساسي في فشل جولة محادثات الحوار بجنيف.

التويجر أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن البعثة هي من رسمت هذا المسار وهي على علم مسبق لما ستؤول لها الأمور وقد نبهناهم عن ذلك مرارا وتكرارا.

ولفت إلى أنه منذ إانطلاق الحوار السياسي ونحن ننبه إلى عدم اعتماد الحكومة والرئاسي قبل اعتماد الأساس الدستوري لإقامة الإنتخابات، والاتفاق على موعد فقط لم يكن كافياً.

وأضاف التويجر، أنهم تواصلوا مع العديد من الإخوة والأخوات بالحوار السياسي وأعضاء بمجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة قبل اعتماد الحكومة والرئاسي، ولكن الكل كان فقط يسعى لتشكيل حكومة جديدة وهانحن اليوم في مأزق جديد وملامح فصل جديد من فصول الصراع والفوضى باتت تلوح في الأفق .

3 يوليو، 2021 8:19 م
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