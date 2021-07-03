التويجر : البعثة الأممية شريك أساسي في فشل جولة الحوار بجنيف

التويجر : البعثة الأممية شريك أساسي في فشل جولة الحوار بجنيف
التويجر : البعثة هي من رسمت هذا المسار وهي على علم بفشل الحوار
أخبار ليبيا 24 – خاص
قال مقرر عام هيئة صياغة الدستور رمضان التويجر إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شريك أساسي في فشل جولة محادثات الحوار بجنيف.
التويجر أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن البعثة هي من رسمت هذا المسار وهي على علم مسبق لما ستؤول لها الأمور وقد نبهناهم عن ذلك مرارا وتكرارا.
ولفت إلى أنه منذ إانطلاق الحوار السياسي ونحن ننبه إلى عدم اعتماد الحكومة والرئاسي قبل اعتماد الأساس الدستوري لإقامة الإنتخابات، والاتفاق على موعد فقط لم يكن كافياً.
وأضاف التويجر، أنهم تواصلوا مع العديد من الإخوة والأخوات بالحوار السياسي وأعضاء بمجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة قبل اعتماد الحكومة والرئاسي، ولكن الكل كان فقط يسعى لتشكيل حكومة جديدة وهانحن اليوم في مأزق جديد وملامح فصل جديد من فصول الصراع والفوضى باتت تلوح في الأفق .