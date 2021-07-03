البعثة الأممية توجّه رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي

أخبار ليبيا24

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم.

وأكدت البعثة، في بيان بشأن اختتام ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، خلال الفترة 28 يونيو إلى 2 يوليو 2021، إنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وقالت البعثة، إنه تماشياً مع خارطة الطريق التي وضعها الملتقى، ومع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021)، فإنها تجدد التأكيد على أنه لن يتم قبول المقترحات التي تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وذكرت البعثة أن عدد من أعضاء الملتقى قدموا ثلاث مقترحات، كان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، فيما سعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر.

وأضافت، كما شكل أعضاء الملتقى لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات.

وقالت إنها التزمت منذ بداية هذه العملية بإعطاء أعضاء الملتقى كل الفرص للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي.

وأضاف، “على الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية”.