استكمال أعمال الصيانة بمركز علاج أمراض الكلى في غريان

أخبار ليبيا 24

قال عميد بلدية غريان، يوسف بديري، إن أعمال الصيانة بمقر مركز علاج أمراض الكلى بالمدينة انتهت، وجرى تسليمة إلى مدير عام المركز، الدكتور مصعب بن يونس، بحضور مسؤولي البلدية.

وأوضح بديري لـ أخبار ليبيا 24، الجمعة، أن مسؤولي مركز الكلى سيتولون بدورهم تجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال الحالات، لافتاً إلى أن استحداث المركز مر بظروف عصيبة أخرت انجازه بما فيها الحرب وتأخر الميزانيات.

وأثنى بديري على كل من ساهم في تدشين هذا المرفق المهم ومساندة البلدية في خطتها نحو التوسع الأفقي للخدمات وخاصة الصحية لتقريبها من المواطن وإحداث أثر اقتصادي واجتماعي في كل مناطق البلدية.