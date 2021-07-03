اجتماع أمني في طبرق لمناقشة تأمين جلسة النواب

أخبار ليبيا24-خاص

عقدت الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق اجتماعًا لوضع خطة أمنية لتأمين جلسة مجلس النواب المقررة يوم الإثنين القادم تحسبًا لحضور حكومة الوحدة لجلسة المناقشة.

وقال، العميد خالد البسطة، مدير أمن طبرق ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة، لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الاجتماع ضم كل الإدارات بالفروع، وكذلك بحضور مديرا الأمن في بلديتي أمساعد وبئر الاشهب ومدراء الأمن في ميناء طبرق ومطار طبرق الدولي.

وأفاد البسطة، أن الغرض من الاجتماع هو وضع خطة أمنية لتأمين جلسة مجلس النواب بعد غدٍ الإثنين وتحسبا واحتياطيا لحضور حكومة الوحدة الوطنية.

وعلّق مجلس النواب، جلسة الثلاثاء الماضي لاستكمالها يوم الإثنين القادم، لمثول الحكومة وفقًا للاستدعاء الذي أقره المجلس.

وأكد البسطة، أن مديرية أمن طبرق على جاهزية تامة لتأمين كل الوفود وكل الضيوف حتى تنتهى أعمالهم المكلفين بها والعودة بأمان الله إلى مدنهم.

وقال البسطة: “بالرغم من ضعف الإمكانيات إلا أننا لن نتوقف على أداء عملنا، وكل الأجهزة الأمنية في طبرق ستكون جاهزة لتوفير الأمن لزوار مدينة طبرق دار السلام لمن له صفة أو ليس لديه صفة فالجميع مسؤوليتنا حمايتهم”.