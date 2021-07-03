أخبار ليبيا 24 ترصد تغريدات “السيدة اليعقوبي” بخصوص لجنة الحوار السياسي
كابوس الانتخابات يأرق الأقلية في لجنة الحوار السياسي
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
الأقلية في لحنة الحوار :
– كانت تطالب سابقا بالانتخابات
– تطالب الآن بتأجيل الانتخابات علناً
– قدمت مقترح لإلغاء الانتخابات
– واستحداث مقترحات جديدة لبقاء حزب بعينه
من المستفيد من هذه الأقلية :
– مجموعة المصالح
– حزب الأمر الواقع
– مغتصبي السلطة
– والأحزاب المستوردة من الخارج
خطوط اليعقوبي الحمراء للبعثة:
– إرادة الليبيين
– خارطة الطريق
– القاعدة الدستورية
– قرار مجلس الأمن 2570
– قرار مجلس الأمن 2571
مطالب اليعقوبي لبعثة الامم المتحدة:
– إيقاف عبث هذه الأقلية
– عدم مناقشة مقترحات هذه الأقلية
– خارطة الطريق لا حياد عنها
– اعتماد القاعدة الدستورية
– الانتخابات هي الحل