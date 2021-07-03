أخبار ليبيا 24 ترصد تغريدات “السيدة اليعقوبي” بخصوص لجنة الحوار السياسي كابوس الانتخابات يأرق الأقلية في لجنة الحوار السياسي

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

الأقلية في لحنة الحوار :

– كانت تطالب سابقا بالانتخابات

– تطالب الآن بتأجيل الانتخابات علناً

– قدمت مقترح لإلغاء الانتخابات

– واستحداث مقترحات جديدة لبقاء حزب بعينه

من المستفيد من هذه الأقلية :

– مجموعة المصالح

– حزب الأمر الواقع

– مغتصبي السلطة

– والأحزاب المستوردة من الخارج

خطوط اليعقوبي الحمراء للبعثة:

– إرادة الليبيين

– خارطة الطريق

– القاعدة الدستورية

– قرار مجلس الأمن 2570

– قرار مجلس الأمن 2571

مطالب اليعقوبي لبعثة الامم المتحدة:

– إيقاف عبث هذه الأقلية

– عدم مناقشة مقترحات هذه الأقلية

– خارطة الطريق لا حياد عنها

– اعتماد القاعدة الدستورية

– الانتخابات هي الحل