آليات مزودة بمنظومة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم، قرار بإنشاء مكتب الأمن الإلكتروني، وتعزيزه بآليات مخصصة مزودة بمنظومة أمنية.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان لها عبر فيسبوك، أنه سيتم تزويد المكتب بآليات مخصصة وتحديث المنظومة الأمنية تلقائيا بأسماء المطلوبين على ذمم قضايا بكافة مداخل ومخارج مدينة بنغازي.

ويأتي ذلك ضمن مهام الغرفة الأمنية المُشتركة وفي إطار تحديث العمل الأمني وفرض هيبة الدولة وللتأكيد بأن القانون فوق الجميع.