آليات مزودة بمنظومة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في بنغازي

3 يوليو، 2021 1:06 م
18

أخبار ليبيا 24

أصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم، قرار بإنشاء مكتب الأمن الإلكتروني، وتعزيزه بآليات مخصصة مزودة بمنظومة أمنية.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان لها عبر فيسبوك، أنه سيتم تزويد المكتب بآليات مخصصة وتحديث المنظومة الأمنية تلقائيا بأسماء المطلوبين على ذمم قضايا بكافة مداخل ومخارج مدينة بنغازي.

ويأتي ذلك ضمن مهام الغرفة الأمنية المُشتركة وفي إطار تحديث العمل الأمني وفرض هيبة الدولة وللتأكيد بأن القانون فوق الجميع.

الوسوم
3 يوليو، 2021 1:06 م
18

مقالات ذات صلة

ليبيا- اجتماع أمني في طبرق

اجتماع أمني في طبرق لمناقشة تأمين جلسة النواب

3 يوليو، 2021 3:44 م
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأسبق علي زيدان

هذا ما غرّد به علي زيدان بشأن إجراء الانتخابات

3 يوليو، 2021 3:20 م
جنيف- ملتقى الحوار السياسي الليبي

البعثة الأممية توجّه رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي

3 يوليو، 2021 3:01 م

جهاز مكافحة الهجرة ببنغازي يكشف عن إصابة 73 نزيلا بأمراض معدية

3 يوليو، 2021 12:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى