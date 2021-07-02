وزارة الزراعة تطالب بتوفير طائرة متخصصة لعمليات الإطفاء بغابات الجبل الأخضر

نظرًا لتضاريس المنطقة الصعبة .. هيئة السلامة الوطنية ام تستطع السيطرة على الحريق

2 يوليو، 2021 8:11 م
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غابات الجبل الأخضر
غابات الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24 – خبر

أهابت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية كافة الجهات العامة والخاصة ببذل مساعيها العاجلة للتدخل لأجل المساهمة في إخماد الحرائق التي شبت بمنطقتي “عين مارة ، سيدي خالد” نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة .

الوزارة أوضحت أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة مع هيئة السلامة الوطنية من أجل الحفاظ قدر الإمكان على ممتلكات المواطنين، إلا أن طبيعة المنطقة الجبلية تحتم ضرورة توفير طائرة متخصصة لعمليات الإطفاء وبصورة عاجلة جداً جداً .

وناشدت الوزارة  كل من يعنيه الأمر بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية للطلب من الدول الصديقة المساهمة وفي أقرب وقت تخفيفاً من وطأة المعاناة التي يمر بها أهل المنطقة ولإدخال الطمأنينة لديهم .

2 يوليو، 2021 8:11 م
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