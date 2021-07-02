نصيه: لجنة الـ 75 لا تستطيع التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات

2 يوليو، 2021 11:39 م
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عبدالسلام نصية
عبدالسلام نصية

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصيه اليوم الجمعة إن لجنة الـ 75 لا تسطيع التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف نصيه في منشور على حسابه في “فيسبوك” أن هذه اللجنة لا تسطيع التوافق على قاعدة دستورية لأنها لا تمثل أطراف الصراع.

وتابع عضو مجلس النواب :”الحديث عن انتخابات برلمانية فقط هو استمرار للفوضى والفساد واستمرار للتدخل الخارجي”.

وختم نصيه منشوره قائلا :”الشعب يريد أن ينتخب رئيسه بعيدا عن الأنانية الشخصية المقيتة والحسابات الضيقة”.‫‬

2 يوليو، 2021 11:39 م
5

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