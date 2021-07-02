صعود جديد لأسعار عقود النفط الخام

2 يوليو، 2021 9:46 ص
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ليبيا- ناقلة الوقود "أنوار الخليج"

أخبار ليبيا24

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم سبتمبر المقبل 0.23 بالمائة لتتداول عند 75.81 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 75.64 دولارًا للبرميل.

واستهلت العقود التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 75.84 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أغسطس القادم 0.32 بالمائة لتتداول عند مستويات 75.26 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 75.02 دولارًا للبرميل.

جاء ذلك بعدما استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة وبعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 75.23 دولارًا للبرميل.

أتى هذا الارتفاع في ظل التطلع إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ الذي تم تمديده بالأمس.

 

 

 

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2 يوليو، 2021 9:46 ص
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