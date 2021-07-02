دعوة لفتح تحقيق بشأن الاعتداء على مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر

2 يوليو، 2021 11:48 ص
7

أخبار ليبيا24

دانت، مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، واقعة قيام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون باقتحام مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي.

واستنكرت المؤسسة، في بيان، حدوث اعتداء على العاملين المتواجدين في مقر الأمانة وترويعهم، خلال حدوث الواقعة يوم الأربعاء.

وأكدت المؤسسة، بأن الاعتداء على مؤسسة إنسانية يمثل مؤشرًا خطيرًا للغاية على سلامة وأمن العاملين في ميدان العمل الإنساني، كما يشكل عائقًا أمام قيام عناصرها بمهام عملهم الإنساني.

وطالبت المؤسسة مديرية الأمن الوطني ومكتب المحامي العام بنغازي بالعمل على فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وملاحقة الجناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وضمان تقديمهم للعدالة .

وحذّرت المؤسسة من مغبة استمرار استهداف الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية، داعية بشدة إلى ضمان حماية جميع الموظفين والمتطوعين العاملين في مجال العمل الإنساني والطبي والخيري وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المشاركين في المجال الإغاثي والإنساني.

 

 

الوسوم
2 يوليو، 2021 11:48 ص
7

مقالات ذات صلة

فتحي باشاغا

باشاغا يغرد بشأن الانتخابات فماذا قال؟

2 يوليو، 2021 1:12 م
السيدة اليعقوبي

اليعقوبي تهاجم معرقلي إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

2 يوليو، 2021 12:23 م
ليبيا- رئيس مجلس إدارة نادي الهلال نادر بوشناف

بوشناف: لست مقتنعا بأسباب تأجيل مباراة الهلال والنصر

2 يوليو، 2021 11:32 ص
ليبيا- الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة

إيقاف العمل بمجمع الحديد والصلب لمدة شهرين لدعم الكهرباء

2 يوليو، 2021 11:02 ص
زر الذهاب إلى الأعلى