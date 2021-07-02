دعوة لفتح تحقيق بشأن الاعتداء على مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر

أخبار ليبيا24

دانت، مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، واقعة قيام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون باقتحام مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي.

واستنكرت المؤسسة، في بيان، حدوث اعتداء على العاملين المتواجدين في مقر الأمانة وترويعهم، خلال حدوث الواقعة يوم الأربعاء.

وأكدت المؤسسة، بأن الاعتداء على مؤسسة إنسانية يمثل مؤشرًا خطيرًا للغاية على سلامة وأمن العاملين في ميدان العمل الإنساني، كما يشكل عائقًا أمام قيام عناصرها بمهام عملهم الإنساني.

وطالبت المؤسسة مديرية الأمن الوطني ومكتب المحامي العام بنغازي بالعمل على فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وملاحقة الجناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وضمان تقديمهم للعدالة .

وحذّرت المؤسسة من مغبة استمرار استهداف الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية، داعية بشدة إلى ضمان حماية جميع الموظفين والمتطوعين العاملين في مجال العمل الإنساني والطبي والخيري وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المشاركين في المجال الإغاثي والإنساني.