حرمان الصداقة ورفيق من اللعب على ملعبهما لسنة كاملة

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فرضت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات مشددة بحق فريقي الصداقة ورفيق، شملت الحرمان من اللعب على ملعبهما لعام كامل، بداية من شهر يوليو الجاري وتغريمهما 10 آلاف دينار، وذلك بسبب الأحداث التي رافقت مبارياتهما في الجولة 15 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، كما قررت اللجنة تغريم نادي شباب الجبل 3 آلاف دينار.

وفرضت اللجنة، عقوبات على عدد من اللاعبين، حيث أوقفت مهاجم التحدي، أحمد مكاري، مباراة واحدة، ومعاقبة حارس التحدي، أحمد عياد، عن مرافقة فريقه 6 مباريات متتالية مع غرامة 5 آلاف دينار.

وعاقبت اللجنة، لاعب خليج سرت، عبد الله عويدات، بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 1500 دينار بسبب طرده أمام النصر لخشونته المتعمدة.

وأوقفت اللجنة لاعب المحلة، مهند الدوكالي، مباراتين وغرامة ألف دينار وإيقاف مدرب حراس الأخضر، جمعة أقطيط، 3 مباريات وأوقعت عليه غرامة قدرها 1500 دينار.

كما أوقفت اللجنة كل من رئيس الأولمبي، عبد اللطيف الطاهر، ومرافق الأولمبي، هيثم أبو النور، 6 أشهر وفرضت غرامة قدرها 4 آلاف دينار على كل منهما.