حراك من أجل 24 ديسمبر يحمل البعثة الأممية تعريض العملية السياسية في ليبيا للخطر

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أدان المتحدث باسم حراك من أجل 24 ديسمبر عبدالله الغرياني اليوم الجمعة ما قامت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال السماح للقوى النفعية والأيديولوجية بفتح خارطة الطريق للمرحلة الإعدادية وتعريض العملية السياسية في ليبيا للخطر.

وأضاف الغرياني في بيان للحركة :”نرفض أي مساس بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، ولا بديل لإجرائها إلا في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021،”.

ودعا المتحدث باسم الحراك أنصار مسار الديمقراطية، والانتقال السلمي للسلطة، لمواجهة حزم محاولات فتح خارطة الطريق المتفق عليها للمرحلة الإعدادية.

وحمل الغرياني بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية أي تدهور في المسار السياسي السلمي والاستقرار في ليبيا، مؤكدًا احتفاظهم بحق التعبير عن غضبهم والنزول اإلى الشوارع والساحات لاستعادة الحق في إجراء الانتخابات في موعدها.

وتابع المتحدث :”نرفض الدعوات لتمديد فترة ولاية الحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية ونستنكر هذه الممارسات للتحايل على الحل السلمي والسياسي”.

وأضاف الغرياني :”نؤكد أن هذه الحكومة فشلت في تحقيق الحد الأدنى من الخدمات في أول 100 يوم منذ منحها صوت الثقة من قبل مجلس النواب الليبي”.

وطالب المتحدث باسم الحراك المجتمع الدولي بتطبيق عقوبات رادعة ضد من يعرقل طريق الإجماع والحل السلمي.