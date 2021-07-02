بوشناف: لست مقتنعا بأسباب تأجيل مباراة الهلال والنصر

2 يوليو، 2021 11:32 ص
9
ليبيا- رئيس مجلس إدارة نادي الهلال نادر بوشناف

أخبار ليبيا24

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، نادر بوشناف، عن عدم قناعته بأسباب تأجيل مباراة الهلال أمام النصر إلى يوم الأحد القادم.

وقررت لجنة المسابقات العامة باتحاد الكرة، قد قررت تأجيل مباراة الهلال والنصر ضمن الأسبوع الخامس لمرحلة الإياب، إلى يوم الأحد بعد أن كانت مقررة يوم غد السبت.

وقال بوشناف، إن “أسباب التأجيل غير جدية، لأننا سبق أن ذهبنا إلى مدينة سرت بالحافلة، ولعبنا في الأسبوع التالي مباشرةً دون أي اعتراض”.

وأكد بوشناف أن الهلال مرتبط بعلاقة احترام تاريخية مع جميع الأندية الليبية ومن بينها النصر، ويحترم قواعد التنافس الرياضي الشريف في إطار لوائح كرة القدم.

وأضاف بوشناف، أن نادي الهلال “لا يرضى أبدا بأي اختراق للوائح والقوانين، ولن يسمح بأي مساس بكيان النادي، كمؤسسة عريقة لها تاريخ كبير”.

وقال بوشناف، إن “مسابقة الدوري الممتاز أصبحت تُسير بطريقة مزاجية، وفقا لما تطلبه الأندية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة”، متسائلًا: “هل هذه المزاجية بسبب الخوف من جماهيرها؟! أم أن اتحاد كرة القدم يرغب في تسيير المسابقة في اتجاه معين؟”.

وأكد رئيس نادي الهلال على ثقته الكاملة في قدرة لاعبي النادي على القتال حتى اللحظة الأخيرة، من أجل انتزاع ورقة الترشح للدور الرباعي والفوز باللقب، وإسعاد الجماهير التي وقفت مع الفريق في السراء والضراء.

 

 

 

الوسوم
2 يوليو، 2021 11:32 ص
9

مقالات ذات صلة

فتحي باشاغا

باشاغا يغرد بشأن الانتخابات فماذا قال؟

2 يوليو، 2021 1:12 م
السيدة اليعقوبي

اليعقوبي تهاجم معرقلي إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

2 يوليو، 2021 12:23 م

دعوة لفتح تحقيق بشأن الاعتداء على مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر

2 يوليو، 2021 11:48 ص
ليبيا- الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة

إيقاف العمل بمجمع الحديد والصلب لمدة شهرين لدعم الكهرباء

2 يوليو، 2021 11:02 ص
زر الذهاب إلى الأعلى