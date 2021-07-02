بلدي طبرق يبحث مع القطاعات الاحتياجات المطلوبة قبل زيارة مرتقبة للدبيبة

2 يوليو، 2021 12:30 ص
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ليبيا- بلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع القطاعات الاحتياجات المطلوبة والمشاكل والعراقيل التي تواجه هذه القطاعات، وذلك قبل زيارة متوقع أن يجريها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إلى طبرق.

واجتمع بوالخطابية، الخميس، مع قطاعات الأمن والصحة والإسكان والمرافق والكهرباء والزراعة والشؤون الاجتماعية والاصحاح البيئي والجوازات، وناقش معهم المشاريع المتعثرة.

وأشار بوالخطابية، إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية المتوقعة يوم الأحد القادم لمدينة طبرق.

وتشهد طبرق العديد من المشاريع في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما يوجدولديها العديد من المشاريع المتعثرة التي ستعرض على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له خلال زيارته القادمة.

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2 يوليو، 2021 12:30 ص
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