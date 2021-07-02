اليعقوبي تهاجم معرقلي إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

2 يوليو، 2021 12:23 م
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السيدة اليعقوبي

أخبار ليبيا24

اتهمت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، السيدة اليعقوبي، عدد من أعضاء الملتقى بالنكوص عن مخرجات الملتقى بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.

وقالت اليعقوبي، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن الانتخابات أصبحت “كابوسًا يؤرق مجموعة المصالح”.

وأضافت: “أقلية داخل لجنة من طالب بالانتخابات وعودة الأمانة إلى أهلها يعارضون الانتخابات اليوم علناً؛ ويقدمون مقترحات لإلغاء الانتخابات واستحداث مقترحات جديدة لضمان بقاء “حزب الأمر الواقع”.

وقالت، إن “خارطة الطريق هي القاعدة التي لا حياد عنها مهما جمعتم من توقيعات في الممرات وفي الغرف ومهما تهربتم من التصويت على القاعدة الدستورية واعتمادها. ستكون الانتخابات هي الحل الذي ما له من مناص”.

وأضاف اليعقوبي، أن “على بعثة الأمم المتحدة إعادة القطار على السكة وإيقاف هذا العبث وعدم مناقشة مقترحات خلفها أطراف مستفيدة من بقاء الوضع الراهن داخل وخارج لجنة الحوار”.

وقال إن “لدى البعثة أربع خطوط حمراء عليهم عدم تجاوزها أو التغافل عنها وهي، إرادة الليبيين وخارطة الطريق والقاعدة الدستورية وقرارات مجلس الأمن 2570و2571”.

وتابعت اليعقوبي، إن “أسوأ كابوس يمر على مغتصبي السلطة والأحزاب المستوردة من الخارج المتحكمة في صنع القرار ومصادر التمويل هو انتخابات 24 ديسمبر”. وقالت: “هم يكذبون بكل صدق، وخانوا الليبيين بكل أمانة ويغشون الشعب بكل ضمير”.

 

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2 يوليو، 2021 12:23 م
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