الولايات المتحدة تؤكد تورط تركيا في تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، تركيا إلى قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال على مدار العام الماضي، والزجّ بهم كجنود في عدد من الدول من بينها ليبيا.

ولأول مرة تضع الولايات المتحدة حليفًا في حلف شمال الأطلسي في مثل هذه القائمة، في خطوة من المرجح أن تزيد من تعقيد العلاقات المشحونة بالفعل بين أنقرة وواشنطن.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها لعام 2021 المتعلق بالاتجار بالبشر أن تركيا تقدم “دعمًا ملموسًا” منذ فترة لفرقة “السلطان مراد” في سوريا، والتي تعمل على تجنيد الأطفال وتستخدمهم للقتال في عدة مناطق.

وفي مكالمة إعلامية مع الصحفيين، أشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية أيضًا إلى استخدام الأطفال المجندين في ليبيا، قائلاً: “إن واشنطن تأمل في العمل مع أنقرة بشأن هذه القضية لمعالجتها”.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية: “فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو في قائمة قانون منع الجنود الأطفال”.

وأضاف: “بصفتها زعيمة إقليمية محترمة وعضوًا في حلف شمال الأطلسي، فإن تركيا لديها الفرصة لمعالجة قضية تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في سوريا وليبيا”.

وأرسلت تركيا على مدار العام الماضي مرتزقة من سوريا للقتال في ليبيا ضد القوات المسلحة الليبية.

وتخضع الحكومات المدرجة في هذه القائمة لقيود، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية، بشأن بعض المساعدة الأمنية والترخيص التجاري للمعدات العسكرية، في حالة عدم وجود تنازل رئاسي.