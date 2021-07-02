النمر: “المعرقلون” نجحوا في إفشال ملتقى الحوار السياسي

2 يوليو، 2021 11:25 م
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بلقاسم النمر
بلقاسم النمر

أخبارليبيا24

قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي بالقاسم النمر اليوم الجمعة إن من أسماهم بالمعرقلون والمستفيدون من الوضع الراهن نجحوا بإفشال الملتقى.

وأضاف النمر عبر حسابه على “فيسبوك” أن هؤلاء المعرقلون نجحوا في ترحيل الانتخابات بطرح مخالفة جسيمة لخارطة الطريق أطاحت بالتوافق حول الانتخابات في موعدها.

وتابع عضو الملتقى :”المجتمع الدولي منافق وبلادكم مسلوبة الإرادة والقرار أمام قطاع الطرق واللصوص، تأمر مفضوح يشارك فيه الداخل الخارج”.

زختم النمر منشوره قائلا :”لن يبقى أمامكم مخرج إلا الخروج للشارع وإسقاط هذه الأجسام وعلى رأسها ملتقى الحوار السياسي”.

2 يوليو، 2021 11:25 م
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