المنفي يبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا مع أمير قطر

المنفي سيتوجه غداً السبت لجمهورية مصر لحضور مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

2 يوليو، 2021 6:07 م
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المنفي - تميم
المنفي - تميم

أخبار ليبيا 24 – خبر

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اتصالا هاتفيًا، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد، بحث فيه مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما تطرق الطرفان، إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية، الخميس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس الرئاسي على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي سيتوجه غداً السبت إلى جمهورية مصر العربية تلبيةً لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

2 يوليو، 2021 6:07 م
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