“القطراني” يبحث مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية آليات تفعيل الرقابة داخل المؤسسات

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التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين اعطية القطراني، بمقر الديوان في بنغازي، برئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي ووزير التخطيط فاخر بوفرنة وعضو مجلس النواب عن بلدية طبرق الصالحين عبدالنبي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها إن المجتمعين ناقشوا آلية التعاون بين الحكومة وهيئة الرقابة الإدارية طبقا لما تنص عليه التشريعات المحددة لعمل الهيئة، وذلك لتسهيل العمل الرقابي ولفرض سلطة القانون على كافة المؤسسات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية .