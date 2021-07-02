إيقاف العمل بمجمع الحديد والصلب لمدة شهرين لدعم الكهرباء

2 يوليو، 2021 11:02 ص
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ليبيا- الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة إيقاف العمل بالمجمع خلال شهري يوليو وأغسطس دعما للشبكة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة، في بيان، إن هذا القرار جاء استجابة لتعليمات رئيس الحكومة بشأن إيقاف العمل لدعم الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة، أنه تم الشروع مباشرة في عمليات إيقاف كافة المصانع داخل المجمع، على الرغم من الانعكاسات السلبية فنيا، والمكلفة ماليا للشركة، والتي ستُحدث مشاكل إضافية أخرى للشركة كعلاقتها بزبائنها وبمزوديها بالمواد الخام؛ فضلا عن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الحديد في السوق المحلي.

ودعت الشركة، المواطنين إلى ضرورة التعاون والتعاضد والتآزر لتجاوز هذه الأزمة؛ وذلك بالترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

 

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2 يوليو، 2021 11:02 ص
13

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