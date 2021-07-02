أخبارليبيا24- خاص

أعلن عميد بلدية وازن أحمد عيسى كردي اليوم الجمعة عن إغلاق معبر ذهيبة – وازن الحدودي مع تونس لمدة أسبوعين كإجراء احترازي.

وقال كردي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن الإغلاق جاء من الجانب الليبي، وسيكون إغلاقًا لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي، بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس بشكل مرتفع ورصد وتسجيل حالات للطفرة الهندية.

وأوضح عميد بلدية وازن أنه سيكون هناك استثناء للحالات الإنسانية بكل تأكيد والعالقين في البلدين، بعد إتمام الإجراءات الاحترازية المطلوبة وإعداد المسحات والتحاليل المطلوبة.

وأشار كردي إلى أن إغلاق معبر ذهيبة – وازن الحدودي تم فور وصول الخطاب إليهم من الجانب الليبي.