أبوهيسة: نحتاج إلى الاستفادة من البحث العلمي في تطوير الصناعة

الصناعة والمعادن تعتزم إطلاق مجلة علمية خلال المدة المقبلة

2 يوليو، 2021 8:00 م
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الأكاديمية الليبية للدراسات العليا
الأكاديمية الليبية للدراسات العليا

أخبار ليبيا 24

زار وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة مقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور.

أبوهيسة التقى، خلال الزيارة أمس الخميس، رئيس الأكاديمية الليبية الدكتور رمضان المدني وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وناقش الوزير، آلية التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن والأكاديمية الليبية للدراسات العليا وكيفية الاستفادة من القامات العلمية بالأكاديمية لتطوير قطاع الصناعة ومركز البحوث الصناعية.

وأعلن الوزير، اعتزام الوزارة إطلاق مجلة علمية خلال المدة المقبلة، داعيا أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية إلى نشر أوراقهم البحثية فيها.

واختتم الوزير، زيارته بجولة داخل الأكاديمية، حيث تم تكريمه من رئيس الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس تقديراً منهم للزيارة التي قام بها داخل هذا الصرح العلمي.

2 يوليو، 2021 8:00 م
12

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