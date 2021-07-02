“أبوراص” : الرافضون لتأجيل الانتخابات يغذون الصراع بالسموم

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قالت عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، ربيعة أبوراص، إنه تم التوصل لتشكيل لجنة لبناء التوافقات حول النقاط الخلافية الست التي تم إحالتها لمجلسي النواب والدولة عقب الاجتماع الافتراضي الذي عقده الملتقى في السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو 2021، والتي تم تقديم مقترحات مختلفة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حولها للخروج بالشكل النهائي للقاعدة الدستورية التي ستمضي بنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وزعمت أبوراص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “ما يتم تقديمه من مقترحات هو اجتهاد لبناء التوافقات بين كل الأطراف وجسر الهوة لضمان نجاح العملية الانتخابية وإنهاء كل العراقيل والمعوقات، وليس قرارا نهائيا”.

وأضافت أن خارطة الطريق تم اعتمادها بقرار من مجلس الأمن والكل يعمل داخل لجنة ملتقى الحوار السياسي ضمن إطار وحدود خارطة الطريق” على حد تعبيرها.

وتابعت عضو ملتقى الحوار السياسي “أن من يحاول التسويق لغير ذلك ويؤجج الشارع ويغذي الصراع بالسموم وبحجة أن من يقدم المقترحات معرقل، أعتقد حتى الطرف الذي لا يسمع الأطراف الأخرى هو طرف إقصائي ومعرقل ولا يراعي الواقع ويريد أن يخلق واقعًا عدائيًا جديدًا يعترف به جزء وينكره جزء آخر”، على حد قولها.

ولفتت إلى أن من يتولى مسألة التمهيد للانتخابات يختلف عن من يشاهد وينتظر النتائج ويختلف أيضاً عن من لديه شخص أو تيار يرغب أن يصل لسلطة من خلال وجهة نظره الضيقة التي لا يجتمع حولها كل الأطراف”.

واختتمت بأن “الانتخابات وسيلة لإنهاء الظلم وتحقيق العدالة وليست وسيلة لطرف يمدح من يشاء ويخون من يشاء ويقصي ويشارك من يشاء”.

وكانت “أبوراص” قد وقعت ضمن 21 عضوا بملتقى الحوار السياسي على مقترح لتأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر، وبدل من ذلك يتم الاستفتاء على الدستور في اليوم نفسه، يسبقها تشكيل عدة لجان دستورية وسياسية، للنظر في إقرار مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية المنتهية ولايتها، وفي حالة عدم إقراره تعتمد القاعدة الدستورية المعدة من قبل ملتقى الحوار السياسي.