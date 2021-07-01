وهيبة : خروج المرتزقة أكثر الملفات تعقيدا وحساسية

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصفت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بأنه الأكثر حساسية وتعقيدا.

وهيبة قالت في تصريحات صحفية له إن هذا الملف معقد كونه يتداخل فيه المجتمع الدولي، إضافة لدول الجوار والدول الإقليمية، مشيرة إلى الملف كان حاضر دوما وبقوة سواء في اجتماعات المجلس الرئاسي الداخلية أو في زيارته الخارجية .

وعبرت وهيبة عن أملها في استطاعة أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف، التوصل إلى القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات المقبلة.

وكانت اللجنة العسكرية 5+5 عقدت العديد من الاجتماعات في مدينة سرت، لبحث تفعيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة وضع جدول زمني وآليات تنفيذ خطوة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

حيث تدرس اللجنة تمديد مهلة سحبهم من البلاد 3 أشهر جديدة، كما سيبحث الاجتماع إعادة فتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت.

وبرّر عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مختار نقاصة، ذلك بأن عملية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من بعض مناطق ليبيا تحتاج “مزيدا من الوقت”، مضيفا في تصريحات إعلامية، أن اللجنة ستبحث تمديد فترة خروجهم 90 يوما إضافية.

يشار إلى أنه منذ أكثر من سنة عمدت أنقرة إلى ضخ المرتزقة، ونقل المقاتلين السوريين إلى طرابلس لدعم فصائل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها بوجه الجيش الوطني الليبي، في خطوة أثارت استياء دولياً، وقوضت لأشهر جهود التوافق بين الأطراف الليبية.