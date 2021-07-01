ملتقى الحوار يشكل لجنة لتجاوز خلافات القاعدة الدستورية اللجنة جاءت عقب نشوب خلافات حول بعض المقترحات التي تخص الترشح لرئاسة الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت مصادر مطلعة من داخل ملتقى الحوار السياسي، إنه جرى تشكيل لجنة من الأعضاء لوضع تصور لتجاوز الخلافات المتعلقة بالقاعدة الدستورية التي لم يستقر عليها الرأي بين الأعضاء حتى الآن، على الرغم من عقد عدد من الجلسات لذات الغرض.

المصادر قالت إن اللجنة ستعمل على بحث الأمور التي لم تحسمها اللجنة القانونية، والتي تضمنتها رسائل المبعوث الأممي “يان كوبيتش”، إلى رئيسي مجلس النواب والدولة.

وكان عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، الدكتور عبد الله عثمان، قد قال إن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعاتهم التي عقدت في تونس على عدد من النقاط بالإجماع بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، والتي من بينها شروط الترشح للرئاسة والبرلمان.

وكانت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أكدت انسحاب الفريق البرقاوي مجتمعا من ملتقى الحوار.

بوقعيقيص قالت ، في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، “غابت ستيفاني فتبدد الحوار وبجلسة المساء انسحب الفريق البرقاوي مجتمعا لغياب المعايير في التعاطي مع مقترحات الحلول وبعد تهديدنا بعقوبات المعرقلين”.

وتابعت بوقعيقيص، كان ردنا “نحن من سيقدم الشكوى مجتمعين ضد عدم احترام البعثة لمنهجية العمل”، مشيرة إلى أنه تم التراجع عن التهديد والهدنة والدعوة للالتئام مجددا.

وأعلن أمس الأربعاء عن تأجيل جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي الصباحية في جنيف والتي انطلقت الإثنين لإجراء تحليل كورونا لكل أعضاء الملتقى بعد تأكد إصابة أحدهم.