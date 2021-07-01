مقتل طفل لم يتجاوز العامين .. حرب الميليشيات بين الزاوية والعجيلات تعرف على أسماء قتلى الميليشيات في اشتباكات الزاوية والعجيلات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وقعت اشتباكات دامية بين ميليشيات الزاوية، ومجموعات متطرفة من مدينة العجيلات، فجر اليوم الخميس، في منطقة “مصيف” بالعجيلات، أسفرت عن مقتل عدد من العناصر المسلحة والإرهابية من الطرفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء قتلى الميليشيات خلال الاشتباكات الذين استخدم فيه أسلحة نارية متطورة، وعلى رأسهم أبوعجيلة سلطان الملقب بـ “بوعه” الذي قتل على يد مسلحين من ميليشيا المدعو “أحمد العلم” .

وقال شهود عيان أن أربع سيارات عسكرية مصفحة تتبع للمدعو الإرهابي أحمد العلم من الزاوية دخلت إلى المصيف المفتوح في صبراتة وقاموا برمي الرصاص على مجموعات مسلحة من العجيلات كانت تستخدم المصيف كوكر لها .وذكر الشهود أن الرماية أسفرت عن مقتل المدعو “أبوعجيلة سلطان” الملقب بـ “بوعة” من سكان منطقة بن عمير والمليشياوي “محمد عبدالسلام الرعاش” الملقب الجربوع من سكان منطقة مطمير في مدينة العجيلات، وهم من ضمن مليشيات قوات الوفاق “المنتهية ولايتها”

وأشار الشهود إلى أن هناك معلومات توارد بخصوص مقتل الإرهابي “مهند الوكواك” الشهير بــ”الدامبي” إلا أنه لم يتم التثبت من مقتله إلى الآن .

وكان الإرهابي المدعو “البوعه” يملك سجلا من الجرائم وعمليات القتل بداخل مدينة العجيلات تخطى العشرين قضية .

وخلال الاشتباكات قتل أيضا طفل من عائلة “آل العويب” البالغ من العمر عامين برصاصة طائشة أثناء الاشتباكات أثناء عملية التصييف وعلى آثرها نقل لإحدى المصحات الطبية في صرمان وتوفي بها .

وتشهد المدينة منذ أسابيع عمليات كر وفر بين الميليشيات القادمة من مدينة الزاوية والتابعة بشكل مباشر لتنظيم الإخوان الإرهابي، والمقربة من خالد المشري، وميليشيات العجيلات التي كانت متمركزة في المدينة.