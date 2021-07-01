مركز الرقابة يمنع دخول الملح التونسي “مؤقتًا”

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طالب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف نقطة الاتصال الليبية التونسية مركز المواصفات والمعايير القياسية منع دخول الملح التونسي بشكل مؤقت خلال هذه الفترة إلى الأراضي الليبية.

وأضاف المدير المكلف في كتابه الموجه الى السادة نقطة الاتصال الليبية التونسية مركز المواصفات والمعايير القياسية أن إيقاف الدخول لحين التأكد من مطابقته للمواصفات الصحية والقياسية.

وذكر مركز الرقابة أن هذا الإجراء جاء بعد النتائج المختبرية على عينات الملح المورد لعدم مطابقته من حيث التحليل الحجمي، ولدرجة الجودة ( كلوريد الصوديوم)

وأضاف مركز الرقابة أن النتائج بينت عدم مطابقته للمواصفات الفيزيائية للملح التونسي، ومخالفته لمواصفات منظمة الصحة العالمية من حيث نسبة اليود.

وأشار مركز الرقابة إلى أن مخالف من حيث مصدر المياه الجوفية، إضافة إلى أن جودة تعبئة الكيس يعتقد أنها مصنعة من البلاستيك المعاد تدويره.