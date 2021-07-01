لنقي تكشف آخر مستجدات ملتقى حوار جنيف

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قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي اليوم الخميس إن آخر مستجدات جولة ملتقى الحوار السياسي في جينيف أنه تم إنشاء لجنة توافقات في اليوم الذي كان يُفترض أنه الأخير في هذه الجولة.

وأضافت لنقي عبر تغريدات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هذه اللجنة مناط بها أن توفق بين مقترحين الأول هو لممثلين عن القيادة العامة للجيش بالذهاب لانتخابات رئاسية مباشرة.

وأوضحت عضو الملتقى أه من خلال هذا المقترح يُسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية بالترشح للرئاسة دون الاستقالة بخلاف ما جاء في مقترح القاعدة الدستورية للجنة القانونية.

وتابعت لنقي :”أما المقترح الثاني هو عبدالحميد الدبيبة هو عدم الذهاب أساسا للانتخابات (لا برلمانية ولا رئاسية) في 24 ديسمبر بالخلاف لما جاء في خارطة الطريق”.

وأفادت عضو الملتقى أن قيادة البعثة اختارت أن يكون هذين المقترحين مركز المباحثات والمفاوضات بغض النظر عن مخالفة أي منهما لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات برلين ضاربين بعرض الحائط مقترح اللجنة القانونية (وإن ظلوا يكررون أنه الأساس).