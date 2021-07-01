كوبيش يطالب أعضاء ملتقى الحوار الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات

أخبارليبيا24

طالب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش اليوم الأربعاء أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالعمل بشكل صارم على الوصول إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.

وشدد كوبيش في كلمة خلال انطلاق جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف على ضرورة أن يخرج الملتقى نهاية اليوم الخميس بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات.

وذكر المبعوث الأممي أنه من المؤسف أن مجلس النواب لم يتوصل إلى إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم لها بحسب المسؤولية المناط به.

ولفت إلى أنه لم يتبق سوى 179 يوما على الانتخابات الوطنية ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية.

وتابع المبعوث الأممي :”ليس لدينا الوقت وليس لدينا من سبب جيد لتوسيع هذه المناقشة أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات”.

وطالب كوبيش جميع الأطراف إلى تجاوز خلافاتها وأية حالة من فقدان الثقة، وأن تتركز مداولات ملتقى الحوار في الأيام القادمة على التوصل إلى أكبر توافق ممكن في الآراء.

وأفاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الجلسة هي فرصة أعضاء لجنة الحوار السياسي للارتقاء إلى مسؤوليتهم التاريخية.

,قال كوبيش إن مغادرة سويسرا دون اتخاذ قرار ليس خيارا مطروحا، موضحا أنه في حال تعذر التوصل إلى إجماع، سيكون على الأطراف الاتفاق على آلية للتوصل إلى قرار من خلال التصويت على المقترحات التي تم تحديدها.

وأوضح أن مداولات الملتقى ستحال إلى مجلسي النواب والدولة لمنحهما فرصة أخيرة للاضطلاع بمسؤوليتهما، قائلا :”إن مستقبل ليبيا وازدهارها لا يمكن أن يكونا رهينة بيد أولئك الذين يعطون الأولوية للإبقاء على الوضع الراهن، ولا ينبغي لليبيا وشعبها أن يكونا رهينة لمثل هذه المصالح والقوى”.

وكانت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أعلنت أمس الأربعاء انسحاب الفريق البرقاوي مجتمعا من ملتقى الحوار.

وقالت بوقعيقيص، في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، “غابت ستيفاني فتبدد الحوار وبجلسة المساء انسحب الفريق البرقاوي مجتمعا لغياب المعايير في التعاطي مع مقترحات الحلول وبعد تهديدنا بعقوبات المعرقلين”.

وتابعت بوقعيقيص، كان ردنا “نحن من سيقدم الشكوى مجتمعين ضد عدم احترام البعثة لمنهجية العمل”، مشيرة إلى أنه تم التراجع عن التهديد والهدنة والدعوة للالتئام مجددا.