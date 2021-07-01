عميد وأعضاء بلدية سوق الجمعة يؤدون القسم القانوني

أخبار ليبيا 24

أدى أعضاء وعميد بلدية سوق الجمعة المنتخبون حديثا القسم القانوني أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، تم القسم بحضور وكيل وزارة الحكم البلدي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات فتحي عبدالصمد، وعميد بلدية سوق الجمعة السابق هشام بن يوسف.

وتخلل المراسم اجتماع لوزير الحكم المحلي مع المجلس البلدي الجديد لسوق الجمعة ناقش فيه سير العمل في الفترة الماضية بالبلدية وفرص تحسين الواقع الخدمي داخلها.

كما تمت مناقشة ملف تسوية الوضع المالي والإداري وتنظيم الملاك الوظيفي لموظفي بلدية سوق الجمعة.

ووجه الوزير كلمة أشاد فيها بالروح العالية التي سادت مراسم تأدية القسم مؤكدا على أن العملية الديمقراطية أساس مهم لنجاح العمل البلدي.