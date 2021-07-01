صالح يصل لأثينا في زيارة رسمية تستمر ليومين

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” رفقة وفد من النواب إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم الخميس في زيارة رسمية تستمر ليومين، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن “صالح” سيلتقي خلال زيارته للعاصمة أثينا رئيس البرلمان اليوناني “كونستانتينوس تاسولاس” ووزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” .

بليحق أوضح أن جدول أعمال الزيارة سيتضمن عدد من اللقاء من ضمنها لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ونظيره اليوناني .

ورافق رئيس مجلس النواب كلا من رئيس لجنة الخارجية “يوسف العقوري”، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي “طلال الميهوب “، وعضو مجلس النواب “سليمان الحراري” .