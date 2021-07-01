خليج سرت يفرض التعادل على النصر خليج سرت نجح في المحافظه على تعادل ثمين مع النصر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فرض خليج سرت التعادل بهدف مقابل هدف على النصر أمس الإربعاء على أرضية ملعب سرت في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز .

وتقدم النصر بهدف أحمد الهرام في الدقيقة التاسعة، ونجح خليج سرت في خطف التعادل الثمين في الدقيقة 75 .

وبالرغم من النقص العددي بخروج “عويدات” إلا أن خليج سرت نجح في المحافظه على التعادل الثمين .

وبهذا التعادل ارتفع النصر رصيده إلى 36 نقطة بينما أصبح رصيد خليج سرت 16 نقطة .