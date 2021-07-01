خليج سرت يفرض التعادل على النصر

خليج سرت نجح في المحافظه على تعادل ثمين مع النصر

1 يوليو، 2021 3:20 م
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خليج سرت
خليج سرت

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فرض  خليج سرت التعادل بهدف مقابل هدف على النصر أمس الإربعاء على أرضية ملعب سرت في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز .

وتقدم النصر بهدف أحمد الهرام في الدقيقة التاسعة، ونجح خليج سرت في خطف التعادل الثمين في الدقيقة 75  .

وبالرغم من النقص العددي بخروج “عويدات” إلا أن خليج سرت نجح في المحافظه على التعادل الثمين .

وبهذا التعادل ارتفع النصر رصيده إلى 36 نقطة بينما أصبح رصيد خليج سرت 16 نقطة .

1 يوليو، 2021 3:20 م
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