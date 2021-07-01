حراك من أجل 24 ديسمبر: انتخابات ديسمبر لا يمكن التراجع عنها أو تأجيلها

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أعلن حراك “من أجل 24 ديسمبر” أن الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021 يوم لا يمكن التراجع عنه أو القبول بتأجيله.

ودعا الحراك في بيان له – أمس الأربعاء – إلى إجراء الانتخابات وفق الاتفاقات السابقة بالانتخاب المباشر للرئيس ومجلسا تشريعيا واحدا يمثل كل الليبيين، مؤكدًا رفض محاولات الالتفاف والتدجين باقتراح انتخابات رئاسية بنظام القوائم وبرلمان من غرفتين.

وحمل الحراك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية، ومطالبتها بتوسيع دائرة الحوار والمشاركة وأن تعلن أسماء المعرقلين فور انتهاء الجلسة الحالية بوصفهم أعداء للديمقراطية وللشعب الليبي.

ودعا حراك من أجل 24 ديسمبر كل القوى السياسية الداعمة للانتخابات بضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وتقديمها لمجلس النواب الليبي والمجتمع الدولي وإقرارها ضمن الإعلان الدستوري وتجاوز أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعلن الحراك رفض أي محاولات للوصاية على إرادة الليبيين، مطالبًا بالذهاب لصناديق الاقتراع في الموعد المحدد ورفض التمديد لحكومة الوحدة الوطنية وإدراجها كمعرقل للحل السلمي في ليبيا.

وأكد الحراك على حقهم في الذهاب لخيار التصعيد الميداني بالاحتجاج السلمي والعصيان المدني رفضا لمحاولات اختطاف إرادة الليبيين وصوتهم السياسي وحماية للمسار الديمقراطي من استمرار نهج تفقير الليبيين ونهب المال العام.

ولفت الحراك إلى وجود أطراف سياسية وجهوية تسعى لإفشال الحل السلمي ونصبت نفسها وصية على إرادة الليبيين وتضغط نحو تأجيل الانتخابات وتعطيلها.

وذكر حراك من أجل 24 ديسمبر أن الأمر تطور أيضًا إلى توقيعات داخل الملتقى للمطالبة بتأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر.