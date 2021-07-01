تعرف على موعد نقل مقر السفارة الفرنسية من تونس لطرابلس تأخر العودة للفرق الدبلوماسية الفرنسية بسبب الأشغال في مبنى السفارة

أخبار ليبيا 24

كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي، عن موعد نقل السفارة الفرنسية من تونس إلى طرابلس قريبا.

وقال الموقع إن السفارة الفرنسية لدى ليبيا بقيادة “بياتريس لو فرابر دو هيلين”، ستنتقل بشكل دائم من تونس إلى طرابلس مطلع يوليو.

وأكد الموقع أن العودة الفعلية للفرق الدبلوماسية الفرنسية إلى طرابلس، تأخرت بسبب الأشغال في مبنى السفارة، خصوصاً تلك التي تتعلق بالأمن، مشيراً إلى أن ذلك لم يمنع السفيرة الفرنسية، من القيام برحلات ذهاباً وإياباً بين تونس وطرابلس، للقاء المجلس الرئاسي والحكومة.

وأشار التقرير الذي نشره الموقع إلى أن شركة “سونتينال” ومجموعة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطني الفرنسي، هما من تؤمنان الحماية لفريق السفارة الفرنسية، واعتبر أن إرسال معدات من تونس منتصف يونيو الجاري، هو جزء من إعادة فتح السفارة في ليبيا.