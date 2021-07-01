النيابة العامة تباشر في التحقيق في جرائم التعدي على أملاك الدولة

أخبار ليبيا24

أمرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات احتياطية استلزمها التحقيق الابتدائي في جرائم التعدي على أملاك الدولة، وذلك بناء على تعليمات النائب العام.

وفي، بيان للنيابة العامة، باشر وكلاء النيابة العامة إجراءات تحقيق واقعات التعدي على الأملاك العائدة للدولة والجهات العامة القائمة بذاتها والمخصصة لخدمة القوات المسلحة والجهات التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة والجهات الاعتبارية ذات النفع العام.

وأمر النائب العام جميع جهات إنفاذ القانون بالعمل وفق مخطط واقعي فاعل يرصد كافة أفعال التعدي التي طالت الغابات والمراعي وحصر وقائع غزو أراضي المشاريع الزراعية والاستيلاء على المنقولات المملوكة لها.

كما أمر، وفقًا للبيان، بفصل حالات تملك أو استغلال شواطئ البحر لتحقيق منافع بالمخالفة لأحكام التشريعات الناظمة في أرجاء البلاد، وذلك توطئة لإعداد محاضر جمع استدلالات تتضمن معاينة محل ارتكاب الوقائع موضوع الملاحقة وبيان أسماء مرتكبيها؛ وصولًا إلى عرضها على النيابة العامة لإجراء شؤونها.