الصوصاع يعلن موعد افتتاح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء من عمليات الصيانة.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة، اللواء فرج الصوصاع إن “الطريق الساحلي سيُفتح الأسبوع القادم”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية إن “الترتيبات تجري الآن على قدم وساق؛ لفتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة”.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد أرجأت فتح الطريق إلى ما بعد الانتهاء من الالتزامات كافة، وذلك بعد أشهر من معارضة مسلحين من مدينة مصراتة.