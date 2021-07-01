الرئاسي يلتقي الدبيبة في طرابلس

أخبارليبيا24

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، اجتماعاً تشاورياً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

واستعرض الاجتماع مستجدات العمل في ملف الكهرباء والطاقة، وملف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتدابير الصحية.

كما تناول اجتماع المجلس عدداً من الملفات الخدمية، إضافة إلى متابعة عدد من الملفات ذات العلاقة بالسياسة الخارجية الليبية.

وكان المنفي قد وجه كتاباً لرئيس الحكومة، دعاه فيه لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

ولوح رئيس المجلس الرئاسي باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض.

إلا أن الدبيبة رد يالقول :”إن خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، تنص على أن رئيس الحكومة هو من يسمي الوزراء والوكلاء”.