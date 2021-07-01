الرئاسي يطالب تقريرًا مفصلًا عن الاستثمارات الليبية في الخارج

أخبارليبيا24

طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الخميس تقديم تقرير مفصل عن ملف الاستثمارات الليبية في الخارج في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.

واستعرض المنفي خلال اجتماع ضم عضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية.

ونوقش خلال الاجتماع الذي انعقد في طرابلس آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي في تلك القضايا حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.

وعلى الصعيد القانوني ناقش الاجتماع عددًا من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزون دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي.

وكلف المجلس الرئاسي الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير.