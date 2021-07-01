التكتل الفيدرالي: “دغيم” معفي من موقعه

1 يوليو، 2021 6:51 م
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زياد دغيم
زياد دغيم

أخبارليبيا24

أوضح التكتل الاتحادي الوطني “الفيدرالي” أن النائب السابق لرئيس الهيئة القيادية للتكتل الفيدرالي وعضو لجنة الحوار السياسي زياد دغيم معفي من موقعه.

وأضاف التكتل في بيان له أن دغيم اخْتار لنفسه خطاً سياسياً منفردا بعيدا عن الهيئة القيادية للتكتل، مما ترتب على ذلك إعفائه من موقعه بتاريخ 20 فبراير 2021م، بعد مؤتمر جنيف.

وأفاد التكتل أن الهيئة القيادية للتكتل غير معنية أو ملزمة بمواقف زياد دغيم بعد إعفائه من عضوية التكتل، فيما اختاره لنفسه من مواقف سياسية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب خطير للنائب زياد دغيم عضو لجنة الحوار يطالب من خلاله عبدالحميد الدبيبة أن يوفي بعهده الذي قطعه بتنصيب رمضان ابوجناح نائباً له مقابل ضمان أصوات نواب الجنوب.

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1 يوليو، 2021 6:51 م
17

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