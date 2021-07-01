إخلاء أرض مُعتدى عليها في وادي كعام بأمر من النائب العام

أخبار ليبيا24

نفذت عناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة وجهاز الشرطة الزراعية ومديرية أمن زليتين ومديرية أمن الخمس، اليوم الخميس، أمر صادر عن النائب العام، بإخلاء وتسليم مساحة أرض معتدى عليها لوزارة الزراعة بمشروع وادي كعام.

وأفاد مكتب النائب العام، أن الإدارة المختصة بوزارة الزراعة قامت بإجراء شؤونها المتصلة بوضع حدود أرض المشروع ووضعت العلامات الدالة عليها.

وذكر المكتب، أن شركة الخدمات العامة طرابلس قامت بتقديم يد العون والمساعدة للجهات المذكورة عبر قيامها بإزالة البناء الذي تم تشيده بمشروع وادي كعام بالمخالفة وإزاحة مخلفات البناء عن مجراه.

وقال المكتب، أن النائب العام ثمّن مجهودات عناصر الجهات المشار وحرصهم على الاستجابة لتنفيذ الأوامر القضائية وإنفاذ القانون رغم الصعوبات القائمة .