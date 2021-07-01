أبوجناح يشيد بأعمال المؤسسة النفطية في منطقة إدري

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أشاد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، بالأعمال التي أنجزتها المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة إدري جنوب غرب البلاد.

وبحسب بيان المؤسسة، جاء ذلك خلال اجتماع أبوجناح مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة في طرابلس.

واستعرض اللقاء نتائج الزيارات التي تمت خلال الفترة الماضية للمنطقة الجنوبية، إضافة إلى مناقشة الترتيبات اللازمة لمحطات توزيع الوقود بالجنوب، لضمان إيصاله إلى مستحقيه وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أقرب وقت ممكن.