مركزي البيضاء يكشف فساد واختلاسات بمصرف الجمهورية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تقرير التفتيش لسنة 2019م، الصادر عن إدارة الرقابة الميدانية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، عن وجود وقائع فساد وعمليات اختلاس بمصرف الجمهورية.

وبين التقرير حدوث عملية اختلاس بمصرف الجمهورية فرع “السلفيوم” بقيمة 15.000 دينار حيث تم إيداع صك بتاريخ 20 فبراير 2012م، باسم المواطن “ع .م. ع”، وتم سحب مبلغ بقيمة 8.000 دينار من قبل الموظف بالفرع “ي .م. ع” شقيق صاحب الحساب، وعند رجوع الصك واحتجاج صاحب الحساب بالسحوبات التي تمت على الحساب بأن الصكوك التي قام الموظف بسحب القيمة بها مزوره ولا تحمل توقيع صاحب الحساب وشقيقه الموظف بمصرف الجمهورية فرع السلفيوم قام بتزوير توقيعه وقام المصرف بإرجاع القيمة المسحوبة إلى حساب الزبون المذكور وتعليقها في حساب المدينون وإيقاف الموظف المعني عن العمل وإحالة الموضع إلى المكتب القانوني.

وأظهر أيضا عملية اختلاس بمصرف الجمهورية فرع “المرج” بقيمة 68.825 دينار، من حساب المواطن “ع .ط. ب” حساب جاري بقيمة 47.055 دينار من قبل الموظف بالفرع “ع .ص. خ”، حيث تمت عملية سحب نقدي بصكوك مزورة وإحالة القضية إلى القضاء وإصدار حكم قضائي بإلزام البنك المصرف برد المبلغ المختلس إلى حسابات الزبائن المختلس منها وتحمل المصرف كافة مصاريف القضية وأتعاب المحاماة، وفصل الموظف المعني عن العمل.

ورصد وجود قضایا حسابات مختلفة بفرع المرج بقيمة 115,880 دينار، تمثل قضيتي اختلاس منذ سنوات سابقة، من حساب ورثة “ش. خ. ش” حساب جاري، بقيمة 68,825 دينار، ومن حساب الموطن “ع.ط. ب”، حساب جاري بقيمة 47,055 دينار من قبل موظف بالفرع “ع . ص . خ”، وتمت عملية الاختلاس من الحسابات المذكورة بسحب نقدي بصكوك مزورة، وتم إحالة القضية إلى القضاء وإصدار حكم قضائي بإلزام المصرف برد المبلغ المختلس إلى حسابات الزبائن المختلس منها وتحمل المصرف كافة مصاريف القضية وأتعاب المحاماة وفصل الموظف المعني عن العمل.

وبين وجود حسابات مكشوفة لرجال أعمال وشركات وتشاركات خاصة، نتيجة تسهیلات قديمة ممنوحة منذ سنوات سابقة في شكل سحب على المكشوف، وجميعها منتهية الصلاحية ومتعثرة السداد ولم يتم اتخاذ إجراءات حيالها من قبل إدارة الفرع أو إحالتها إلى لجنة تحصيل الديون، وتعميم الحجز الإداري عليها.

كما أظهر التقرير وجود صكوك راجعة من غرفة المقاصة بقيمة 354,945 دينار، وتمثل صكوك مرتبات راجعة من غرفة المقاصة تم إدراجها بالحساب المذكور ولم يتم تسويتها حتى تاريخ التفتيش .

وكشف التقرير عن تلاعب من خلال رصيد آلة السحب الذاتي بالأستاذ العام بتاريخ 26 سبتمبر 2019م، بقيمة 215,765 دينار، والرصيد الفعلي هو “صفر”، وبناء على إفادة مدير الفرع تم مخاطبة إدارة الحاسب الآلي أكثر من مرة ولم تحل المشكلة حتی تاریخ التفتيش .

وأظهر وجود حسابات طوارئ فلکس كيوب بقيمة 1.097 دينار، فوائد محتسبة 19.991 دينار فرق بين الأرصدة الدفترية والمتاحة 42.163 دينار ثم ظهور هذه القيم بالحسابات المذكورة عند نقل المنظومة من الفلکس کیوب إلى المركز الدولي، وتحليل هذه الحسابات غير واضح وبدون مستندات.