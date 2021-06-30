محطات الزاوية تفقد 500 ميجاوات من قدراتها

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن فقد نحو 500 ميغاوات من القدرات المتاحة لمحطات الزاوية، جنوب طرابلس، الخمس، ومصراتة، جراء حدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لهذه المحطات .

وتوقعت الشركة في بيان عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن يتسبب ذلك في زيادة العجز وساعات طرح الأحمال، لافتة إلى عمل فنييها على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف بهدف تشغيل هذه الوحدات بأقصى قدرتها .

وتشهد ليبيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص الإمكانيات منذ عدة أيام انقطاعات متواصلة ويومية للتيار الكهربائي تمتد لعدة ساعات، مما أربك سير العمل بمختلف مرافق الدولة وأثر سلبا على حركة النشاط الاقتصادي .